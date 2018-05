Magdeburg (dpa/sa) - Ein 13-Jähriger hat seinen Vater in Magdeburg mit einer Stichflamme angegriffen. Der Jugendliche forderte Bargeld und entzündete währenddessen die Gase aus einer Spraydose mit einem Fahrzeug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 48-Jährige habe die Attacke am Donnerstag abwehren können und sei leicht im Gesicht verletzt worden. Zudem wurden die Haare des Mannes versengt. Nach der Attacke flüchtete der Sohn aus der Wohnung.