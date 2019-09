Magdeburg (dpa/sa) - Im Streit um den Entwurf für Sachsen-Anhalts nächsten Haushalt sind am Donnerstagmorgen die Spitzen der Regierungspartner zusammengekommen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), sein Kabinett und die Chefs der Parteien und Fraktionen berieten bei einer Sondersitzung eine Stunde über die Lage. Es sei zunächst nicht über Zahlen gesprochen worden, sagte Haseloff nach dem Treffen. Es seien aber weitere Gespräche vereinbart, Details nannte er nicht.

Hintergrund der Sondertreffens ist der Widerstand der Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen gegen den bisherigen Entwurf der Regierung.

Finanzminister Michael Richter (CDU) plant bisher, die Grunderwerbsteuer um 1,5 Punkte auf 6,5 Prozent zu erhöhen und die Finanzpolster nahezu aufzubrauchen. Im Gegenzug sollen damit Ausgaben von fast 12 Milliarden Euro pro Jahr finanziert werden. Die Pläne wurden vom schwarz-rot-grünen Kabinett einstimmig angenommen. Doch in den eigenen Reihen im Landtag stießen insbesondere die Pläne für die Steuererhöhung und das Leeren der Finanzreserven auf Ablehnung.

Eigentlich wollte Haseloff am Donnerstag den Haushaltsentwurf unterschreiben und dem Landtag übergeben. Stattdessen sind nun mehrere Gesprächsrunden der Regierungspartner verabredet, um die Streitpunkte zu klären. Am Nachmittag wolle sich das Kabinett zu weiteren Beratungen treffen, so Haseloff. Die nächste Sondersitzung mit Partei- und Fraktionsspitzen ist für Montag angesetzt.