Leipzig (dpa) - Am Wochenende kommt ein Mix aus Sonne und Wolken nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nach einem recht warmen Freitag mit Temperaturen bis zu 23 Grad Celsius starte der Samstag wesentlich frischer, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

In der Nacht zu Samstag sollen die Temperaturen auf 13 Grad fallen. Tagsüber könne es ortsweise bis zu 18 Grad warm werden, so der Wetterexperte. Wolken und Sonne würden sich abwechseln. Auch am Sonntag soll es zwar trocken, aber nicht allzu warm werden. Nachts würden die Temperaturen auf bis zu 5 Grad sinken, tagsüber auf etwa 20 Grad steigen. "Nach Sommer sieht es noch nicht aus", so der Meteorologe. Zum Wochenstart bleibe es ähnlich warm. Es seien auch vereinzelt kurze Schauer möglich.