Leipzig (dpa/sa) - Die Menschen in Sachsen-Anhalt können mit einem sonnigen Start ins Wochenende rechnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Freitag bei einer Mischung aus Sonne und Wolken weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24, im Harz zwischen 14 und 19 Grad.

Der Samstag beginnt zunächst heiter. Zum Nachmittag hin steige bei Werten um 25 Grad die Wahrscheinlichkeit von Schauern aber leicht an, teilte der DWD mit. Ähnlich verhält es sich demnach am Sonntag, dann könnten im Osten des Landes jedoch einzelne Gewitter bei schwülwarmen 27 bis 29 Grad möglich sein. Zum Start in die neue Woche rechnet der DWD mit weiterem Regen und ab Dienstag einem Temperaturabfall auf rund 20 Grad.

Wettervorhersage des DWD