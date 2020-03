Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind vier Männer positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Dienstag in Magdeburg. Es handele sich neben einem jungen Mann aus Halle um zwei 39 und 42 Jahre alte Männer aus dem Bördekreis, die aus Südtirol zurückgekehrt seien. Auch ein nachweislich infizierter 36-Jähriger aus dem Salzlandkreis sei zuvor in Südtirol gewesen. Der junge Mann Mitte 20 aus Halle war zuvor in Norditalien unterwegs. Sachsen-Anhalt war bis zum Dienstag das einzige Bundesland, in dem keine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden war.

Das Ministerium berate jetzt weitere Maßnahmen, sagte die Sprecherin weiter. Zudem seien die Gesundheitsämter der betroffenen Kommunen gefragt, um schnell Kontaktpersonen der Infizierten zu finden und zu testen. Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und einzudämmen. Seit Tagen werden die Vorsichtsmaßnahmen im Land sowie deutschlandweit hochgefahren.