Magdeburg (dpa) - Millionen von Menschen in Deutschland leiden an seltenen Krankheiten, die oft erst spät erkannt und behandelt werden. Das Mitteldeutsche Kompetenznetz Seltene Erkrankungen (MKSE) will das medizinische Wissen darüber bündeln und Ärzten und Patienten zugänglich machen.

Heute besucht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das MKSE an der Universitätsklinik Magdeburg, um sich über die Arbeit der Experten zu informieren. Anschließend fährt der Minister weiter nach Halle und besucht dort ein Pilotprojekt für Telemedizin.

Mitteldeutsches Kompetenznetzwerk Seltene Erkrankungen