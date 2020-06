Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann die Ablösesumme für Timo Werner nicht komplett in neue Spieler investieren. "Wir haben eine spezielle Situation durch Corona und müssen extrem auf das Geld achten", sagte Sportdirektor Markus Krösche am Donnerstag. Zuvor war der Wechsel Werners (24) zum FC Chelsea für eine fixe Ablöse von über 50 Millionen Euro bekanntgeworden. Ein Teil des Transfererlöses wird allerdings an Werners Ausbildungsverein VfB Stuttgart fließen.

Leipzig will den Nationalspieler nicht zwingend eins zu eins ersetzen. "Das wird sehr schwer, weil Timo eine unfassbare Quote hatte. Wir werden das sicherlich über das Kollektiv kompensieren, vielleicht mit zwei Spielern. Wir sind vorbereitet", sagte Krösche (39).

Ein Kandidat für den Angriff ist Milot Rashica (23) von Werder Bremen, der im Falle eines Abstiegs für etwa 15 Millionen Euro zu haben wäre. Zudem will Leipzig die bisher geliehenen Patrik Schick (AS Rom/24) und Angelino (Manchester City/23) fest verpflichten.

Krösche betonte zudem, dass Werner selbst nicht im August in Lissabon am Final-Turnier der Champions League teilnehmen wollte. "Die Entscheidung wurde uns mitgeteilt, wir müssen das so akzeptieren", sagte Krösche. Spielberechtigt für Chelsea sei Werner laut Krösche erst, wenn die Londoner die Vorbereitung auf die neue Saison aufnehmen.

