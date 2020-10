Möser (dpa/sa) - Eine Spaziergängerin hat im Jerichower Land eine Panzermine entdeckt. Die Frau sei am Dienstagnachmittag auf dem ehemalen Schießplatz in Möser auf die Mine gestoßen und habe die Polizei angerufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde informiert. Die Experten transportierten den Fund ab.