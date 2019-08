Zerbst (dpa/sa) - Die SPD in Sachsen-Anhalt wird künftig von einer Doppelspitze angeführt. Auf einem Sonderparteitag am Samstag in Zerbst wurde dafür die Satzung entsprechend geändert. Bisher gibt es für den Vorstand nur einen Chefposten. 72 Delegierte stimmten für die Doppelspitze, 17 dagegen, drei enthielten sich. Damit wurde die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht.

Die Landes-SPD will das Führungsduo bei der nächsten Vorstandswahl im kommenden Januar wählen. Der amtierende Landeschef Burkhard Lischka tritt nicht mehr an. Die Bewerbungsfrist für seine Nachfolge läuft in der Nacht zum 1. September aus. Bisher bewerben sich mindestens drei Männer und zwei Frauen für den Vorsitz.

Das Spitzenduo soll aus einer Frau und einem Mann bestehen. Ab kommender Woche stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei mehreren Regionalkonferenzen vor. Die SPD hat bisher nach eigenen Angaben knapp 3600 Mitglieder.

Auch auf Bundesebene suchen die Sozialdemokraten derzeit Bewerberinnen und Bewerber für eine Doppelspitze. Anders als in Sachsen-Anhalt bewerben sich die Kandidaten direkt als Teams.