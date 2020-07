Magdeburg (dpa/sa) - Mit dem Ziel gleichwertiger Lebensbedingungen in Sachsen-Anhalt, dem verlässlichen Zugang zu medizinischer Versorgung, Digitalisierung und Klimaschutz will Sachsen-Anhalts SPD in den Landtagswahlkampf 2021 gehen. Spitzenkandidatin Katja Pähle und die Landesvorsitzende Juliane Kleemann legten am Mittwoch in Magdeburg einen 95-seitigen Entwurf für das Wahlprogramm der Sozialdemokraten vor.

Der Titel "Ein Land für alle" stehe für den Anspruch, Politik in Sachsen-Anhalt so zu gestalten, dass alle teilhaben könnten, sagte Pähle. "Wir wissen, für die SPD wird es ein schwieriger Wahlkampf." Zum einen trage die SPD Regierungsverantwortung, zum anderen wolle sie in vielen Bereichen etwas verändern.

Der vom Landesvorstand beschlossene Entwurf soll innerhalb der Partei diskutiert und am 7. November auf einem Landesparteitag in Magdeburg beschlossen werden. Die Landtagswahl ist für den 6. Juni 2021 angesetzt. Bei der Wahl 2016 hatte die SPD ihr Ergebnis auf 10,6 Prozent halbiert. Sie regiert derzeit gemeinsam mit CDU und Grünen.