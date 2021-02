Magdeburg (dpa/sa) - Die Landesspitze der SPD will sich heute auf ihren Vorschlag zum Personaltableau für die beiden anstehenden Wahlen einigen. Der Landesvorstand hat das Vorschlagsrecht für die Listen, die ein Parteitag dann in einer Woche beschließen will. Die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl ist bereits ausgemacht: Schon im Sommer konnte sich die Fraktionschefin im Landtag, Katja Pähle, in einer Mitgliederbefragung durchsetzen.

Wer Listenplatz 1 für die Landesliste der Sozialdemokraten zur Bundestagswahl im September bekommt, ist hingegen noch nicht beschlossen. Die SPD Halle hat ihren Bundestagsabgeordneten, den Bildungspolitiker Karamba Diaby, für die Spitzenposition vorgeschlagen. Diaby ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Im Rennen ist außerdem die langjährige Landesvorsitzende Katrin Budde, die 2017 in den Bundestag einzog.

Der Vorschlag der Parteispitze gilt als Vorentscheidung für den Parteitag eine knappe Woche später. Der Vorstand will seinen Vorschlag noch mit dem Landesparteirat, der Vertretung der Kreisverbände, abstimmen. Mit einer Entscheidung wird am Nachmittag oder frühen Abend gerechnet. Am Freitag kommender Woche soll dann ein Parteitag in Magdeburg die Landesliste beschließen. Einen Tag später stimmt ein weiterer Parteitag in der Landeshauptstadt endgültig über den Vorschlag der Landesspitze für die Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl im Juni ab.

