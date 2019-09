Magdeburg (dpa/sa) - Jetzt ist es endgültig: Auf der Suche nach einem neuen Führungsduo hat die SPD-Basis drei Kandidatinnen und zwei Kandidaten zur Auswahl. Der Landesvorstand ließ am Montag alle Bewerbungen offiziell zu, wie ein Parteisprecher mitteilte. Die Landes-SPD will sich künftig von einer Doppelspitze aus Mann und Frau führen lassen. Der amtierende Landeschef Burkhard Lischka tritt bei der nächsten Vorstandswahl nicht noch einmal an.

Im Rennen sind der Landtagsabgeordnete Andreas Schmidt, der langjährige frühere Verbandschef der Wohnungswirtschaft, Jost Riecke, sowie Lischkas Büromitarbeiter Seluan Al-Chakmakchi. Bei den Frauen gibt es die Auswahl zwischen der gelernten Köchin Katharina Zacharias sowie die Pfarrerin Juliane Kleemann. Die Landes-SPD wählt Ende Januar 2020 einen neuen Vorstand und befragt zuvor ihre Mitglieder.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zunächst bis zum 18. Oktober bei mehreren Regionalkonferenzen im Land vor. Los geht es am Donnerstagabend in Magdeburg. Anschließend werden die gut 3600 SPD-Mitglieder im Land zu ihren Favoriten befragt. Das letzte Wort hat Ende Januar ein Parteitag in Aschersleben. Auch die Bundes-SPD sucht derzeit eine neue Führung, vorzugsweise ein Team. Acht Duos wurden zugelassen und stellen sich auch bei einer Tour der Basis vor.