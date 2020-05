Stendal (dpa/sa) - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Stendal einen 32-jährigen Mann in dessen Wohnung festgenommen. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann eine Straftat "gegen das Leben" beziehungsweise "gegen die Gesundheit" geplant habe, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher nannte am Freitagabend auf Anfrage zunächst keine weiteren Details und verwies auf laufende Ermittlungen.

Der Hinweis sei als ernsthaft eingestuft worden. Deshalb sei ein verstärktes Aufgebot von Spezialeinsatzkräften eingesetzt worden.