Magdeburg (dpa/sa) - Engagierte Ehrenamtliche und Sportler des Landes Sachsen-Anhalt werden heute in Magdeburg geehrt. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) zeichnet besondere Leistungen im Sport aus. Geehrt wird zudem das Engagement von Ehrenamtlichen in den Sportvereinen des Landes, wie das Innenministerium mitteilte. In fünf Kategorien werden die Sportler gewürdigt, unter anderem "Mannschaft mit besonderer Courage" und "Aktiv mit Handicap".

Zu den Geehrten gehört in diesem Jahr die dreizehnjährige Anna Maria Börstler. Die Schwimmerin des SC Magdeburg belegte im Jahr 2018 den ersten Platz im Mehrkampf bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. In den vergangenen drei Jahren erschwamm sie außerdem acht Landesrekorde und drei deutsche Altersklassenrekorde.

