Pouch (dpa/sa) - Das Musikfestival "Sputnik Spring Break" in Pouch (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat nach Veranstalterangaben rund 450 000 Menschen erreicht - via Radio und Online-Übertragungen. Erstmals seien sechs Konzerte weltweit im Internet zu sehen gewesen, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Darunter waren Konzerte von Kontra K sowie David Guetta zu erleben. Das viertägige Festival zog rund 30 000 Besucher bis Montag auf die Halbinsel Pouch am Goitzschesee. Mehr als 120 Bands und Einzelkünstler traten auf sechs Bühnen auf. Es kam allerdings auch zu Zwischenfällen. Bei der Verpuffung einer Gaskartusche wurden drei Besucher verletzt. Zudem ist ein 18-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, die Ermittlungen laufen noch.