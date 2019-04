Magdeburg (dpa/sa) - Mehr als 1000 Fotos aus den 1920er Jahren sollen Interessierten ein Bild vom Magdeburg dieser Zeit vermitteln. Das Stadtarchiv richtete für die Aufnahmen ein neues Internetportal ein. Die Fotos ermöglichten einen digitalen Stadtrundgang in der Zeit der "Magdeburger Moderne", teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die originalen Glasplatten wurden hochauflösend digitalisiert.

Besucher können auf der Homepage einen Rundgang in 30 Kapiteln unternehmen. Die Fotos erzählen den Angaben zufolge vom Ausbruch aus der Enge der Festungsstadt, vom neuen Leben in den modernen Siedlungen und von der Technisierung aller Lebensbereiche. Bislang unveröffentlichte Aufnahmen in Schulen oder Wohnungen sollen den Alltag der 1920er-Jahre lebendig werden lassen.

Hompage des Stadtarchivs zur "Magdeburger Moderne"