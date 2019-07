Jerichow (dpa/sa) - Bei einem Großbrand in einem Ortsteil von Jerichow (Landkreis Jerichower Land) sind ein Stall und Hunderte Quadratmeter eines angrenzenden Felds abgebrannt. Das Feuer in Brettin brach am Sonntagabend vermutlich wegen eines technischen Defekts in dem Kuhstall aus, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Eine 33-Jährige rannte zu dem brennenden Gebäude, um fünf darin untergebrachte Kälber zu retten. Sie konnte jedoch nur zwei Tiere aus dem Feuer holen.

Die Flammen griffen laut Polizei anschließend auf ein angrenzendes Feld über. Rund 800 Quadratmeter des bereits abgeernteten Felds brannten ab. Zudem gerieten etwa 600 Quadratmeter Ödland samt Strohballen und Altreifen in Flammen. Der rund 400 Quadratmeter große Stall wurde ebenfalls komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Feuerwehrleute löschten die Brände. Die 33-Jährige erlitt einen Schock und musste im Krankenhaus behandelt werden.