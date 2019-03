Magdeburg/Erfurt (dpa/) - Mit einem Bußruf an der Thesentür und auf dem Markt beginnt am kommenden Mittwoch in Lutherstadt Wittenberg die alljährliche Fastenzeit. Unter anderem sind auch in Halle und in Gardelegen am Aschermittwoch ein Gottesdienst und eine Andacht geplant, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Freitag mitteilte. Die Fastenaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Mal ehrlich! Sieben Wochen ohne Lügen". Es soll zum Nachdenken anregen, wie oft im Alltag auf kleine und große Notlügen zurückgegriffen wird. Außerdem wird in der Zeit bis Karsamstag (20. April) auf Alkohol, Zigaretten, Fleisch und Süßigkeiten verzichtet.

Internetseite