Halle (dpa/sa) - Zwischen Januar und März sind weniger Menschen bei Verkehrsunfällen in Sachsen-Anhalt gestorben als im Vergleichszeitraum 2019. Während vorläufigen Angaben zufolge dieses Jahr 20 Tote im ersten Quartal erfasst wurden, waren es im Vorjahr 29, wie das Statistisches Landesamt am Dienstag mitteilte. Zudem sank die Zahl der Schwerverletzten um 51 auf 380 Menschen. Die Straßenverkehrsunfallstatistik erfasste in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt 14 919 Unfälle. Das entspricht einem Rückgang von 8,1 Prozent. Bei ungefähr jedem zehnten Unfall wird zudem mindestens eine Person verletzt oder stirbt.

