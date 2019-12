Halle (dpa/sa) - 30 Jahre nach dem Mauerfall halten in Sachsen-Anhalt Ehen häufiger, es gibt mehr Wohnungen, und die Betreuungsquote von Kindern zwischen drei und sechs Jahren ist um zwei Prozentpunkte gesunken. Das hat das Statistische Landesamt bei der Vorstellung seines Jahrbuchs 2019 am Mittwoch mitgeteilt. Der Fokus lag auf den Veränderungen der vergangenen drei Jahrzehnte.

Präsident Michael Reichelt hob bei seiner Präsentation besonders auf Zahlen ab, die sowohl in den amtlichen Statistiken von 1989 als auch von 2018 standen. Er betonte, "dass auch in den Zeiten von Meinungsblasen in sozialen Netzwerken bzw. Fake News im Bereich Social Media die amtliche Statistik eine verlässliche und belastbare Grundlage für eine objektive und neutrale Meinungsbildung ist."