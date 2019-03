Genthin (dpa/sa) - Die Bundespolizei ermittelt gegen zwei Jugendliche, die am Bahnhof Genthin (Jerichower Land) Steine auf einen Güterzug geworfen haben sollen. Am späten Sonntagabend hatte der Lokführer gesehen, wie zwei Täter von einer Fußgängerbrücke Steine schleuderten, teilte die Bundespolizei am Montag in Magdeburg mit. Sie verfehlten die Frontscheibe nur knapp und landeten auf dem Dach des Triebfahrzeugs. Die Beamten entdeckten kurz darauf in der Nähe die beiden 15 und 16 Jahre alte Jugendlichen. Bei ihrer Befragung machten sie der Bundespolizei zufolge widersprüchliche Aussagen. Verletzt wurde niemand.

