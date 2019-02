Reden und streiten - aber mit Argumenten, Geduld und um der besseren Lösung willen. Das Staatsoberhaupt will mit den Menschen ins Gespräch kommen, wo ihnen der Schuh drückt.

Halle (dpa/sa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu einem respektvolleren Umgang miteinander aufgefordert. Die politischen Debatten im Land seien härter und unversöhnlicher geworden. "Uns geht die Fähigkeit zum kultivierten Streit verloren", sagte er am Montag bei einem Besuch in Halle. Man müsse Streit immer so miteinander führen, dass man den Respekt vor dem anderen und dem mit der anderen Meinung behält. "Ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren etwas abhanden gekommen", sagte er.

Der Bundespräsident mahnte zugleich einen stärkeren Dialog in der Gesellschaft an. "Das Gespräch muss stattfinden, denn in einer Demokratie hat nicht nur einer recht." In der Plattenbausiedlung Halle-Neustadt mit rund 40 000 Einwohnern erfuhr er bei einer Gesprächsrunde zum Thema "Demokratie ganz nah - Ideen für ein gelebtes Grundgesetz", was die Menschen im Alltag bewegt. Dazu gehörten Themen wie Rente, Pflege, Unterschiede in der Entlohnung und Migration. Eine junge Frau, die sich im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) engagiert, berichtete in der Runde von rassistischen Kommentaren.

Frauen aus Somalia, die sie unterstütze, würden als "schwarzes Dreckspack" bezeichnet, sagte sie. Dies sei nicht selten. "Dafür muss man sich schämen", sagte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). "Aber es sind eigentlich immer wieder die gleichen Leute, die was gegen Ausländer haben", sagte die junge Frau. Der Oberbürgermeister verwies zugleich auf Initiativen und Angebote zur Integration von Menschen aus dem Ausland. "Migration ist eine Sache, die uns alle bewegt", sagte ein Mann, der nach eigenen Angaben seit 1967 in Halle-Neustadt lebt. Dafür sei noch einiges zu tun.

Steinmeier, der mit seiner Frau Elke Büdenbender in Halle war, appellierte zugleich an die ältere Generation, Vorbild für junge Menschen zu sein. "Wir beide sind auch nicht mit dem goldenen Löffel großgeworden", sagte Steinmeier. Aber die Eltern hätten vorgelebt, wie man sich verhält.

Der Bundespräsident wurde bei seiner Visite in Halle, wo insgesamt rund 241 000 Einwohner leben, von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) begleitet. Der Regierungschef verwies in der Gesprächsrunde auf Unterschiede, die nach 30 Jahren der Einheit wie bei der Rente und im Tarifrecht bestehen, jedoch nicht allein zwischen Ost und West sondern auch zwischen Nord und Süddeutschland. Zum Abschluss seines mehrstündigen Besuchs enthüllte Steinmeier eine von Auszubildenden angefertigte Säule der Demokratie mit dem in Stein gehauenen Artikel 1 des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar".

