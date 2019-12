Etliche Züge fallen aus. Grund ist ein defektes Stellwerk in Merseburg. Auch Thüringen und Sachsen spüren die massiven Probleme.

Merseburg/Leipzig (dpa) - Eine Stellwerkstörung in Merseburg hat am Donnerstag zu erheblichen Problemen im Zugverkehr geführt. Betroffen seien mehrere Strecken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie die Deutsche Bahn und das Zugunternehmen Abellio mitteilten. Es handle sich unter anderem um Linien zwischen Halle und Jena, Leipzig und Saalfeld sowie Weißenfels und Zeitz. Züge auf diesen und weiteren Strecken fielen seit den Morgenstunden zum Teil aus oder fuhren nicht komplett durch. Wann die Züge wieder regulär rollen könnten, war zunächst unklar. Der Fernverkehr war den Angaben zufolge nicht betroffen.

Den Angaben zufolge wurde auf den betroffenen Strecken ein Ersatzverkehr eingerichtet. Reisende könnten sich über die Änderungen im Internet oder an Servicepunkten informieren. Der Grund für die Störung war nach Bahnangaben noch vollkommen unklar.

Am Dienstag war es bereits im Süden von Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Gebieten zu erheblichen Problemen gekommen. Bei Bauarbeiten in der Nähe von Halle wurden Kabel beschädigt. Dadurch kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Reisende mussten auf Ersatzbusse umsteigen oder längere Umleitungen in Kauf nehmen.

