Eine Wählerin an einer Wahlurne. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild Fredrik von Erichsen

Halle (dpa) - Die Hallenser entscheiden heute, wer künftig Oberbürgermeister der größten Stadt in Sachsen-Anhalt sein wird. In der ersten Runde hatte Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) die direkte Wiederwahl mit rund 44 Prozent verpasst und muss nun in der Stichwahl gegen den rot-rot-grünen Kandidaten Hendrik Lange (Linke) antreten. Lange kam bei der ersten Wahl vor knapp zwei Wochen dem Ergebnis zufolge auf gut 25 Prozent der Stimmen. Der gemeinsame Kandidat von CDU und Liberalen, Andreas Silbersack (FDP), landete mit fast 23 Prozent nur knapp dahinter.

Rund 191 000 Bewohner sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. In der ersten Runde kamen rund 42 Prozent dieser Aufforderung nach. In der Regel ist die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen jedoch geringer. Die ersten Ergebnisse sollen auf der Seite der Stadt bekanntgegeben werden. Mit einem vorläufigem Endergebnis wird laut Stadt zwischen 19 und 20 Uhr gerechnet.

