Halle (dpa/sa) - Die Franckeschen Stiftungen in Halle widmen sich in diesem Jahr in mehr als 100 Veranstaltungen dem zentralen Thema bürgerschaftliches Engagement. "Es ist das, was die Gesellschaft zusammenhält und was sie braucht als Lebenselixier", sagte der Direktor der Stiftungen, Thomas Müller-Bahlke, am Mittwoch zum Thema des kulturellen, sozial-pädagogischen und wissenschaftlichen Jahresprogramms. Es steht unter dem Motto "Berge versetzen. Über Tatkraft in Geschichte und Gegenwart". Dazu gehören Ausstellungen, Vorträge und erstmals eine Sommerschule für junge Historiker.

Bürgerschaftliches Engagement sei eine treibende Kraft für gesellschaftliche Veränderungen, sagte Müller-Bahlke. So sei es vor 30 Jahren, nach dem Fall der Mauer, aufbauend auf dem Einsatz von engagierten Menschen gelungen, die 1946 aufgelösten Stiftungen wiederzubeleben. "Heute sind wir ein pulsierender Bildungskosmos", sagte Müller-Bahlke.

Auf dem ursprünglich im 17. Jahrhundert vom Theologen und Pädagogen August Hermann Francke (1663-1727) gegründeten Stiftungskomplex sind heute rund 40 Bildungs- und Sozialeinrichtungen ansässig. Dazu gehören mehrere Schulen und wissenschaftliche Einrichtungen und auch ein Mehrgenerationenhaus. Die Bundeskulturstiftung hat auf dem Gelände ebenfalls ihren Sitz.

Die Franckeschen Stiftungen