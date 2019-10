Schwerin/Zempin (dpa/mv) - Mit Strandaufspülungen vor Zempin, Koserow und Kölpinsee sollen an der schmalsten Stelle der Insel Usedom die Küstenschutzanlagen verstärkt werden. Insgesamt würden rund 500 000 Kubikmeter Sand aufgespült, teilte das Umweltministerium am Montag in Schwerin mit. Start für die Küstenschutzmaßnahme im Auftrag des Landes und der Gemeinde Zempin sei bereits am Wochenende gewesen.

Die Arbeiten auf einer Gesamtlänge von 3,2 Kilometern sollen bis Ende März 2020 abgeschlossen sein. Die Baukosten wurden mit vier Millionen Euro veranschlagt. Bei den jüngsten Sturmfluten waren Strand und Dünen bei Zempin stark in Mitleidenschaft gezogen worden.