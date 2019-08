Magdeburg (dpa/sa) - Mit einer Machete hat ein 48-Jähriger in einer Kleingartenanlage in Magdeburg einen anderen Mann angegriffen. Die beiden seien am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in Streit geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 48-Jährige ging daraufhin in seine Laube, holte eine Machete und griff den 46-Jährigen an. Dieser wehrte sich und erlitt dabei leichte Wunden. Anschließend ging der Angreifer gemeinsam mit seiner Freundin, die ebenfalls dabei war, nach Hause. Die Polizei konnte ihn dort stellen. Auch er hatte leichte Verletzungen. Beide Männer waren laut Polizei betrunken.