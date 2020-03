Halle (dpa/sa) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn hat ein 32-Jähriger in Halle-Neustadt Stichverletzungen erlitten. Der Mann sei am späten Freitagabend mit zwei zunächst noch unbekannten Tätern in einen Streit geraten, teilte die Polizei mit. Demnach kam es zu einer Rangelei. Die Polizei ging davon aus, dass die Täter dem 32-Jährigen die Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt hätten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen oder weitere Hintergründe lagen zunächst keine Informationen vor. Die Täter waren am frühen Samstagmorgen noch flüchtig.