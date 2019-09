Sangerhausen (dpa/sa) - Ein 24 Jahre alter Mann soll in Sangerhausen einen 18-Jährigen mit einem Revolver bedroht und und mit einer abgebrochenen Flasche verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer wurde am Freitagabend vorläufig festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag in Halle sagte. Er kam jedoch später wieder auf freien Fuß.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 24-Jährige den 18-Jährigen auch mit einer abgebrochenen Flasche am Bein verletzt haben, nachdem er selbst laut Polizei mit der Faust geschlagen worden war. Der Verletzte lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die Polizei stellte am Tatort einen Revolver sicher. Ob er funktionsfähig ist, müsse noch geprüft werden, sagte die Sprecherin.

Mitteilung der Polizeiinspektion Halle