Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Foto: Jens Wolf/Archiv Jens Wolf

Magdeburg (dpa/sa) - Im sachsen-anhaltischen Innenministerium ist am Dienstag für längere Zeit der Strom ausgefallen. Es war aufgrund des Ausfalls vom frühen Nachmittag an weder telefonisch noch per Mail erreichbar, wie das Haus von Minister Holger Stahlknecht (CDU) mitteilte. Wie lange der Ausfall andauert, war zunächst nicht abzusehen. Nach ersten Erkenntnissen führte der Test eines neuen Notstromaggregats zu den Problemen.

Das Gerät sei am Montag erfolgreich getestet worden, hieß es. Beim Rückschalten auf das reguläre Stromnetz sei es zu technischen Problemen gekommen. Am Dienstag funktionierte auch das Aggregat nicht mehr und das Ministerium war gänzlich stromlos.