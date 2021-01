Magdeburg (dpa/sa) - Die Strompreise in Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen zehn Jahren im bundesweiten Vergleich am wenigsten stark gestiegen. Mit knapp 15 Prozent liege das Plus unter dem bundesweiten Anstieg von 22 Prozent, teilte das Vergleichsportal Verivox am Dienstag mit. Demnach zahlt ein Haushalt in Sachsen-Anhalt für 4000 Kilowattstunden pro Jahr aktuell durchschnittlich 1181 Euro und damit etwas mehr als der Bundesdurchschnitt. Der liege momentan bei 1176 Euro.

Für das Preisgefälle zwischen den Ländern seien vor allem die Netzentgelte verantwortlich, hieß es. Strom kostete laut Verivox in den neuen Bundesländern lange Zeit mehr als in den alten. Doch die Preislücke zwischen Ost und West habe sich geschlossen. Im Schnitt zahlten ostdeutsche Verbraucher aktuell 3 Euro mehr im Jahr für Strom als Verbraucher in den alten Ländern.

Für die Berechnung der Strompreisentwicklung habe das Vergleichsportal das Preisniveau der Grundversorger sowie von 30 überregionalen Stromanbietern einbezogen.

