Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt müssen in den kommenden Jahren deutlich mehr Unternehmer einen Nachfolger finden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Bürgschaftsbank am Mittwoch in Magdeburg vorstellte. Demnach dürfte sich die Zahl der Chefwechsel in sachsen-anhaltischen Betrieben bis 2023 mehr als verdoppeln.

Einer der Gründe dafür sei, dass jeder vierte Unternehmer in Sachsen-Anhalt bereits älter als 60 Jahre alt sei und zeitnah seine Nachfolge regeln müsse, hieß es. Besonders häufig sind Generationswechsel an der Firmenspitze derzeit laut Studie in Magdeburg und im Harz. Im südlichen Sachsen-Anhalt seien bisher vergleichsweise wenige Übernahmen zu verzeichnen.