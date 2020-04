Magdeburg (dpa/sa) - Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal haben eine Internetseite für Kinder und ihre Eltern in Corona-Zeiten entwickelt. Unter www.kimily.de seien Spiele, Bastelideen, Rezepte und sinnvolle Hilfen bei der Alltagsbewältigung mit Kinderbetreuung zu finden, teilte die Hochschule am Freitag mit. Die Idee für die Webseite kam den vier angehenden Pädagogen, nachdem ihr Abschlusspraktikum an verschiedenen Kitas aufgrund der Corona-Krise abgesagt wurde. Um Familien zu entlassen, stellten sie Informationen und Anregungen zusammen und entwickelten die Webseite, hieß es.

