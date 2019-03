Magdeburg (dpa/sa) - Sturmtief "Bennet" hat die Spielstätte des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg beschädigt. An der Getec-Arena lösten sich am Montagnachmittag Teile der Dachverkleidung ab und wurden vom Wind angehoben, wie eine Sprecherin des Betreibers, der Magdeburger Messegesellschaft, sagte. Aus Sicherheitsgründen wurde die Straße an der Mehrzweckhalle gesperrt. Neben Handball finden dort auch zahlreiche andere Veranstaltungen statt. Die für den Abend geplante Show "Beat it!" über das Leben des Popstars Michael Jackson musste kurzfristig abgesagt werden. Zuerst hatte die "Magdeburger Volksstimme" (online) darüber berichtet.

Wie schwer der Schaden war, blieb zunächst offen. Wegen des bis in den Abend anhaltenden Sturms konnten zunächst keine Experten auf das Dach klettern und es begutachten, wie es vom Hallen-Betreiber hieß. Offen blieb auch, wie schnell das flache Spezialdach repariert werden kann und ob weitere Veranstaltungen in der Halle ausfallen müssen.

Verkehrsmeldungen aus Sachsen-Anhalt

Video zum Sturmschaden an der Getec-Arena via Facebook