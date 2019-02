Magdeburg (dpa/sa) - Bei der Entscheidung über einen neuen Landeschef will Sachsen-Anhalts SPD im Herbst ihre Mitglieder einbeziehen. Sollte es mehrere Kandidaten für die Nachfolge von Burkhard Lischka gegeben, ist eine Mitgliederbefragung zwischen dem 26. Oktober und 29. November geplant, wie ein Parteisprecher nach einer Sitzung des Landesvorstands am Montagabend mitteilte. Zuvor sollen sich die Bewerberinnen und Bewerber demnach vom 3. September bis 25. Oktober in sechs Regionalkonferenzen vorstellen.

Der neue Landesvorstand werde auf einem Parteitag am 24. und 25. Januar 2020 in Aschersleben gewählt, hieß es. Die Bewerberin oder der Bewerber mit den meisten Stimmen in der Mitgliederbefragung werde dem Landesparteitag als Landesvorsitzender vorgeschlagen. Falls bei mehr als zwei Bewerbern niemand die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen würde, würden die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen dem Parteitag vorgeschlagen. Weitere Kandidaturen aus der Mitte des Parteitags blieben dann auch möglich.

SPD-Landeschef Lischka hatte angekündigt, nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren. Zugunsten einer Notarstelle in Sachsen-Anhalt scheidet der 54-jährige Jurist auch aus dem Bundestag aus. Der Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion hatte den Landesvorsitz nach dem Debakel bei der Landtagswahl 2016 übernommen, als die Sozialdemokraten nur etwas mehr als zehn Prozent der Stimmen holten.

