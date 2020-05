Magdeburg (dpa/sa) - Die Coronalage kann sich aus Sicht von Suchtexperten in Sachsen-Anhalt positiv auf Spielsüchtige auswirken. "Die Menschen mit der Präferenz Spielhalle fühlen sich vermutlich gerade befreit", sagte die Leiterin der Landesstelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt, Helga Meeßen-Hühne, in Magdeburg. Sie seien nicht im Konflikt, ob sie in die Kasinos hineingehen und spielen würden oder nicht. Denn die Spielhallen seien wegen der Coronabeschränkungen ohnehin zu. Laut Landesstelle für Suchtfragen gibt es seit Ende 2017 in Sachsen-Anhalt keine Beratungsstellen mit dem Schwerpunkt Glücksspielsucht mehr. Das sei für Betroffene problematisch.