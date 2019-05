Wegen eines Kabelbrandes in einem Umspannwerk fiel im Süden von Halle der Strom aus. Am Abend entspannte sich die Lage.

Halle (dpa/sa) - Folgenschwerer Band in einem Umspannwerk: In Halle ist am Mittwoch im Süden der Stadt in mehreren Straßen über Stunden hinweg der Strom ausgefallen. Zudem blieben in Gebäuden die Heizung und das Wasser kalt, weil durch den Brand teilweise auch die Fernwärmeversorgung unterbrochen war. Die Feuerwehr war wegen des Brandes vor Ort. Einsatzkräfte arbeiteten nach Angaben der Stadtwerke intensiv daran, die Störungen zu beheben. Am Abend entspannte sich die Lage. Der Großteil des Stadtviertels hatte wieder Strom und warme Leitungen, wie eine Sprecherin der Stadtwerke mitteilte. In dem Umspannwerk war am Morgen der Brand aus bislang ungeklärter Ursache im Kabelkeller ausgebrochen. Unklar war, wie viele Menschen von dem Strom- und Wärmeausfall betroffen waren.

Stadtwerke Halle