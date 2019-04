Kalbe (dpa/sa) - Ein Supermarkt in Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) ist am Freitagmorgen abgebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Freitagmorgen in dem Lebensmitteldiscounter aus. Ein Zeuge bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach wenigen Stunden löschen. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.