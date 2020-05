Halle (dpa/sa) - Der bundesweite Tag der Nachbarn am 29. Mai soll auf Anraten der Organisatoren in diesem Jahr auch in Sachsen-Anhalt ohne große Feste gefeiert werden. Ziel des Aktionstages sei, nachbarschaftliches Miteinander zu stärken, teilte die Nebenan.de Stiftung in Berlin mit. Aufgrund der Corona-Situation könnten Engagierte statt gemeinsamer Hinterhoffeste etwa Fenster-Konzerte organisieren, Bingo auf Balkonen spielen oder ihren Nachbarn Botschaften in den Briefkasten werfen. In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben der Organisatoren bereits mehrere Aktionen offiziell angemeldet.

Aktionen zum Tag der Nachbarn