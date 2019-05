Halle (dpa/sa) - Die Kunsthalle "Talstrasse" in Halle widmet sich in diesem Jahr mit verschiedenen Ausstellungen dem weiblichen Geschlecht. Wie eine Sprecherin mitteilte, werden unter dem Titel "Die schaffende Galatea" (ab 12. Juli) Werke von Frauen über Frauen zu sehen sein, darunter von der Schauspielerin Hanna Schygulla. Zum diesjährigen Bauhaus-Jubiläum gibt in der Kunsthalle eine Ausstellung zum Frauenbild der 1920er Jahre - "Zwischen Femme Fatale und Broterwerb". Die Schau (1. November bis 9. Februar 2020) umfasst Werke unter anderem von Otto Dix und Max Pechstein.

Die Kunsthalle "Talstrasse", benannt nach der Adresse, wurde vor fünf Jahren neu gebaut. Seit 2014 kamen den Angaben zufolge knapp 52 000 Besucher, darunter 40 Prozent von außerhalb von Halle. Auf 400 Quadratmetern Fläche wurden sechzehn Schauen präsentiert, unter anderem mit Werken des Bildhauers Gerhard Marcks und der Keramikerin und Porzellangestalterin Marguerite Friedlaender.

