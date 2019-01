Magdeburg (dpa/sa) - Musiker aus 14 Nationen treten im März in Magdeburg zum 10. Internationalen Telemann-Wettbewerb an. Acht Ensembles mit 33 Musikern würden erwartet, teilte die Internationale Telemann-Gesellschaft am Donnerstag in Magdeburg mit. Der diesjährige Wettbewerb (9.-17. März) richtet sich an Kammermusikensembles, die auf historischen Instrumenten oder einem Nachbau spielen. Zugelassen sind nur solche Instrumente, für die der in Magdeburg geborene Barockkomponist Georg Philipp Telemann (1681-1767) Kammermusik komponiert hat.

In drei öffentlichen Runden werden die Sieger durch eine Fachjury ermittelt. Laut der Telemann-Gesellschaft werden Preisgelder in Höhe von 21 500 Euro vergeben. Den Telemann-Wettbewerb gibt es seit dem Jahr 2001 alle zwei Jahre im Wechsel mit den Telemann-Festtagen.

