Halle/Magdeburg (dpa) - Wenige Tage nach dem Terroranschlag von Halle beginnt in Magdeburg die politische Aufarbeitung des Geschehens. Am heutigen Montagvormittag kommen die Innenexperten des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen. Die Abgeordneten erwarten von der Landesregierung Auskünfte über den Ablauf und die Hintergründe der Tat, wie die SPD-Fraktion mitteilte. Die oppositionelle AfD-Fraktion verlangt von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) Antworten zur Reaktionsgeschwindigkeit der Polizei am Tattag.

In Halle wollen die Menschen erneut gemeinsam der Opfer des Anschlags gedenken. Am Abend laden Vertreter der Kirchen zu einem Ökumenischen Gottesdienst in die Marktkirche ein. Zu dem Gedenken wird auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet.

Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Dort feierten mehr als 50 Gläubige den wichtigsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur. Als der Täter nicht in das Gotteshaus gelangen konnte, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und einen Mann in einem nahen Dönerladen. Auf der Flucht schoss der Attentäter ein Ehepaar an und verletzte es schwer. Ein 27-jähriger Deutscher gestand, den Anschlag aus antisemitischen und rechtsextremen Motiven verübt zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

