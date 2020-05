Magdeburg (dpa/sa) - Allen coronabedingten Unwägbarkeiten zum Trotz plant das Theater Magdeburg seine Spielzeit 2020/21. Bis auf eine Ausnahme halte das Haus an allen Premieren fest, verschiebe aber Termine und bereite kleinere Fassungen vor, sagte Generalintendantin Karen Stone am Mittwoch in Magdeburg. Bei den Inszenierungen könne für Abstand zwischen den Akteuren gesorgt werden, ebenso in den Zuschauerräumen. Allerdings gebe es bislang keine Richtlinien und keine klaren Ansagen, wann und unter welchen Bedingungen der Neustart an den Theatern erfolgen könne, sagte Stone.

Der Kartenvorverkauf werde deshalb voraussichtlich erst nach den Theaterferien im August beginnen. Seit rund acht Wochen ist das Theater geschlossen. Für den Fall, dass die Landesregierung ab Ende Mai wieder kleine Veranstaltungen zulässt, bereitet das Theater für das Pfingstwochenende ein Programm mit Szenen aus Musik- und Theaterinszenierungen vor. Die aktuelle Spielzeit mit allen Premieren und regulären Vorstellungen ist für beendet erklärt worden.

Laut dem Theater ist diese Spielzeit bis zum Stopp am 13. März erfolgreicher gewesen als in der Spielzeit zuvor. Die Auslastung sei um fünf Prozentpunkte auf 88,96 Prozent gestiegen. Die Einnahmen hätten mit 1,46 Millionen Euro rund 200 000 Euro höher gelegen.