Halle (dpa/sa) - Von "Solo Sunny" bis "La Traviata": In Halle haben die städtischen Theater, die Oper, das Ballett und die Staatskapelle in der kommenden Spielzeit Premieren und Neuauflagen coronabedingt unter geänderten Bedingungen und mit Einschränkungen für Künstler und Besucher geplant. Bühnen- und Zuschauerräume seien umgebaut worden. Aufführungen im Schauspiel, Musik- und Tanztheater würden spannend, kreativ und mit verkürzter Dauer inszeniert, wie die Intendanten und Ensembles am Dienstag mitteilten.

So stehen im Neuen Theater 13 Premieren auf dem Programm. Zu den Höhepunkten gehören die Flüchtlingsdramen "Transit" von Anna Seghers, "Die Schutzbefohlenen" von Elfriede Jelinek und "Solo Sunny" nach dem Film von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase. Die Stücke thematisieren den Angaben nach Ängste von Menschen und den Kampf ums Überleben. Die Oper Halle zeigt zehn Neuproduktionen, darunter acht Premieren im Musiktheater und zwei Ballettabende. Zu Beginn der neuen Spielzeit werde im September Giuseppe Verdis "La Traviata" aufgeführt.

Bislang fest geplant seien zunächst nur Inszenierungen für die erste Hälfte der neuen Spielzeit 2020/2021. Das Angebot der Bühnen und Ensembles - mit dem Puppentheater, Thalia Theater und der Staatskapelle Halle - könne je nach Lage erweitert werden. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wurde Mitte März bundesweit die Schließung von Kultureinrichtungen verordnet. Ende Mai durften Theater im Land unter Auflagen wieder den Betrieb aufnehmen.

Neuer Spielplan 2020/2021