Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla kommen am Hauptbahnhof an. Foto: Hendrik Schmidt Hendrik Schmidt

Leipzig (dpa/sn) - Zahlreiche winkende Menschen, die teils auch kleine Union-Jack-Flaggen schwenkten, haben dem britischen Thronfolger Prinz Charles (70) und seiner Frau Camilla (71) am Mittwochmittag in Leipzig einen herzlichen Empfang bereitet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit seiner Partnerin Annett Hofmann sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) mit seiner Ehefrau Ayleena Jung begrüßten das Thronfolgerpaar an der Thomaskirche. Prinz Charles trug einen dunkelblauen Anzug, Camilla ein hellblaues, mit weißer Bordüre geschmücktes Kleid. Beide waren mit dem Zug von Berlin nach Leipzig gefahren.

Vor der Thomaskirche schüttelte das Paar zahlreiche Hände der begeisterten Fans - und nahm auch Glückwünsche zum jüngsten Spross des Königshauses entgegen: Am Montag war mit dem Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan das vierte Enkelkind von Charles zur Welt gekommen.

In der Kirche wollte der Thomanerchor dem frischgebackenen vierfachen Großvater und seiner Frau Camilla Werke von Bach und Mendelssohn vortragen. Auch Gespräche mit den Sängern sowie mit Gemeindemitgliedern waren geplant.

Leipzig ist nach Berlin die zweite Station des viertägigen Deutschlandbesuchs der Mitglieder des britischen Königshauses. Am Mittwochnachmittag wollte Charles noch das Gartenreich Dessau-Wörlitz besuchen. In Berlin hatte er am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen. Am Donnerstag werden Prinz Charles und Herzogin Camilla in München erwartet. Zuletzt besuchte der britische Thronfolger Leipzig 1991, als er bei einem Umweltseminar teilnahm.