Erfurt (dpa) - Im drohenden Aus für Deutschlands größte Kulturstiftung sieht die CDU-Landtagsfraktion in Thüringen ein weitere Argument gegen die Gründung einer großen gemeinsamen Schlösserstiftung von Thüringen und Sachsen-Anhalt (KMSG). Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer gemeinsamen Stiftungsgründung würden durch die Ergebnisse eines Gutachtens zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) weiter wachsen, teilte die Fraktion am Mittwoch mit.

Am Dienstag waren erste Ergebnisse aus dem SPK-Gutachten bekannt geworden. Demnach empfiehlt der zur Untersuchung eingesetzte Wissenschaftsrat die Auflösung der von Bund und Ländern getragenen Berliner Dachorganisation. Als Grund wird etwa auf die Vielzahl der dazugehörigen Museen und anderen kulturellen Institutionen verwiesen, die zu einer "strukturellen Überforderung" der Stiftung führten. Stattdessen sollten vier kleinere, eigenständige Organisationen gegründet werden.

Hintergrund der Diskussionen über die Zukunft der Stiftungen sind umfangreiche Mittel, die der Bund Thüringen und Sachsen-Anhalt etwa für die Sanierung ihrer Schlösser in Aussicht stellt. Zur Bedingung macht Berlin dafür aber bislang die Gründung einer gemeinsamen Stiftung. Aktuell laufen nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei Verhandlungen über die genaue Ausgestaltung, aber auch über Alternativen dazu - etwa die Gründung einer schlanken Förderstiftung.