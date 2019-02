Ilsenburg (dpa/sa) - Als Automobilzulieferer stellt sich ThyssenKrupp Presta Ilsenburg auf den Wandel hin zur E-Mobilität ein. Noch in diesem Jahr soll die Produktion von Rotorwellen für Elektroautos anlaufen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Thyssenkrupp investiere dafür 16,6 Millionen Euro in eine neue Produktionshalle, neue Maschinen und Anlagen. 67 neue Arbeitsplätze sollten entstehen. Das Land steuere rund 1,7 Millionen Euro bei, um die Produktion zu erweitern. Aktuell zähle das Unternehmen im Harz zu den erfolgreichsten Herstellern von Nockenwellen und Exzenterwellen für Verbrennungsmotoren.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärte, Thyssenkrupp sei mit mehr als 2000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber und für Sachsen-Anhalt von strukturpolitischer Bedeutung. "Ich freue mich sehr, dass sich das Unternehmen rechtzeitig auf den Wandel in der Autoindustrie einstellt, neue Geschäftsfelder erschließt und in Zukunftstechnologien investiert."

In der Automobilzulieferer-Industrie sind laut Wirtschaftsministerium rund 23 000 Menschen in etwa 260 Unternehmen beschäftigt. Willingmann sagte, viele Unternehmen stünden vor großen Herausforderungen beim Wandel hin zur Elektromobilität. Es gelte, rechtzeitig in Zukunftstechnologien zu investieren und das Produktportfolio anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

