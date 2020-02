Magdeburg (dpa/sa) - Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Tod eines 30 Jahre alten Wittenbergers beginnt heute am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alte Mann soll seinem Opfer nach einem Streit einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Der 30-Jährige soll daraufhin auf den Hinterkopf gestürzt sein. Er erlitt schwere Verletzungen, an denen er noch am gleichen Tag gestorben sein soll, wie das Landgericht mitteilte. Der Syrer ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Die Verhandlung wird aufgrund des Alters des Angeklagten nicht öffentlich geführt. Es sind Termine bis zum 12. Mai geplant.