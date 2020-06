Dessau-Roßlau/Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat zum Kampf gegen Rassismus aufgerufen. Vor dem Hintergrund der Ermordung des Mosambikaners Alberto Adriano vor 20 Jahren in Dessau schrieb Maas auf Twitter: "Rassismus ist Gift für jede Gesellschaft, Rassismus tötet. Kämpfen wir gemeinsam gegen dieses Gift - weltweit.". In Dessau-Roßlau wurde mit einem stillen Gedenken und Blumen an einer Stele des Mosambikaners und allen Opfern rechter Gewalt gedacht. Daran nahm auch der im Senegal geborene SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby teil.

Der Familienvater Adriano war am 11. Juni 2000 im Dessauer Stadtpark von drei Neonazis brutal zusammengeschlagen worden. Er starb drei Tage später an seinen schweren Verletzungen. Adriano hinterließ eine Frau und drei Kinder. Die Täter wurden vom Oberlandesgericht Naumburg wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Fremdenhass zu Haftstrafen verurteilt - lebenslange Haft für den 23-Jährigen, je neun Jahre Jugendhaft für die beiden damals 16-Jährigen.

Der rassistische Mord an Adriano sei Baustein einer rassistischen Blutspur rechter Gewalt, im Osten wie im Westen, erklärte Diaby. Er verwies laut Redemanuskript auf die NSU-Mordserie und Anschläge wie in Halle und Hanau. "Viel zu lange wurde weggeschaut, ignoriert und kleingeredet, was sich vor unser aller Augen abgespielt hat. Hass und Hetze, Gewalt und Terror konnten sich in der Mitte unserer Gesellschaft breitmachen", erklärte Diaby. Mit einem "Tag der Erinnerung 2020" hatte ein Netzwerk von Opfervertretern zugleich dazu aufgerufen, virtuell via Internet gegen Rassismus zu protestieren.

