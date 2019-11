Suhl (dpa/th) - Auf der Bundesstraße 71 bei Suhl ist in der Nacht zu Montag ein Mensch gestorben. Die Person, die an der Einfahrt in den thüringischen Berg Bock-Tunnel in Richtung Sachsen-Anhalt umkam, könne noch nicht identifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher in den frühen Morgenstunden. Auch wisse man noch nicht, wie es zu dem Unfall auf der Bundesstraße 71 kam. Die B71 blieb für etwa eine Stunde in Richtung Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) gesperrt. Die Rettungsarbeiten liefen in den Morgenstunden noch.

Der zweispurige Tunnel Berg Bock ist mit seinen 2738 Metern Länge einer der zehn längsten Straßentunnel in Deutschland.